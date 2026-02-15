В Госдуме заявили о контактах Telegram с Роскомнадзором
По словам Сергея Боярского, мессенджеру осталось сделать несколько шагов для урегулирования вопросов
Администрации Telegram осталось сделать «несколько шагов», чтобы урегулировать вопрос с Роскомнадзором по поводу ограничений работы мессенджера. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, пишет РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время администрация Telegram находится в контакте с ведомством. — Из 100 материалов, которые просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно, — сказал Боярский в беседе с изданием «Фонтанка».
Глава IT-комитета также отметил, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp*, администрация которого, по его словам, не реагировала ни на письма, ни на претензии. Боярский добавил, что не понимает, что мешает Telegram сделать дополнительные шаги, чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним рабочие отношения.
Ранее «Реальное время» писало, что Telegram оштрафован почти на 11 млн рублей.
Справка
*запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ
