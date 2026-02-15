РСЧС предупредил о метели и гололеде в Татарстане

16 февраля местами ожидаются снегопады, ветер 15–20 м/с и ограниченная видимость до 500 м

Фото: Динар Фатыхов

РСЧС распространил экстренное предупреждение о погоде в Татарстане на 16 февраля 2026 года. Ожидается метель с видимостью 500 метров и менее, ветер 15—20 м/с, гололед и снежные заносы.

На дорогах прогнозируется сильная гололедица, местами будут наблюдаться сильные снегопады. Ведомство рекомендует водителям соблюдать осторожность и учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании поездок.



Ранее «Реальное время» писало, что за две недели февраля в Казани выпал уже 121% месячной нормы осадков.



Ариана Ранцева