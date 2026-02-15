В Татарстане назвали число работников, которые трудятся неполный день

По стране таким трудящимся стал каждый шестой

Фото: Артем Дергунов

В третьем квартале 2025 года в России заметно вырос уровень частичной занятости: количество таких работников увеличилось на 12% (на 610 тыс. человек) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Частично занятым оказался примерно каждый шестой работник в стране, сообщили «Реальному времени» в FinExpertiza.

Татарстан вошел в топ‑10 регионов по этому показателю, заняв десятую строчку рейтинга с уровнем частичной занятости 18,9%. В республике неполный рабочий день трудятся 190,6 тыс. человек. Лидером стал Пермский край (21,7%). Из ПФО в рейтинг также попали Нижегородская область (21,6%) и Удмуртия (19,8%).

К частично занятым относят четыре категории сотрудников:

работающих неполное время (менее 40 часов в неделю) по инициативе работодателя; работающих неполное время по соглашению сторон; находящихся в простое; взявших отпуск без сохранения заработной платы.

Все четыре компонента продемонстрировали рост. Наиболее массовая категория — сотрудники, оформившие отпуск без сохранения зарплаты, — увеличилась на 9,3% (с 3,7 млн до 4 млн человек).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Особенно заметен рост частичной занятости в обрабатывающей промышленности: в третьем квартале 2025 года число таких работников выросло на 20,5% (на 264,7 тыс. человек) по сравнению с тем же периодом 2024‑го. При этом 60% прироста пришлось на автопром, металлургию, производство прочих транспортных средств, компьютеров, а также машин и оборудования.

В автопроме тенденция проявилась наиболее ярко: в третьем квартале 2025 года каждый второй сотрудник работал в режиме неполной занятости. В целом в обрабатывающей промышленности число сотрудников, находившихся в отпусках без содержания, простоях или работавших по сокращенному графику, достигло 1,6 млн человек.

Как отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, обрабатывающая промышленность играет системную роль в формировании динамики рынка труда: любые изменения спроса и загрузки в этом сегменте быстро отражаются на масштабах и структуре занятости в экономике.

Жители Татарстана все чаще выбирают подработку со сменным графиком как дополнительный источник дохода. За последний год интерес к вакансиям с посменной оплатой вырос на 51%, а к частичной занятости в целом — на 18%.

Рената Валеева