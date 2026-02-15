Татарстан вошел в число регионов без регионального маткапитала

В большинстве субъектов РФ выплаты составляют от 80 до 200 тыс. рублей

Фото: Мария Зверева

В Татарстане не предусмотрен региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка, пишет ТАСС.

Региональный маткапитал или его аналоги действуют в большинстве регионов России и, как правило, предназначены для семей с тремя и более детьми. Самые крупные выплаты предусмотрены в Нижегородской области, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, а также в Хабаровском крае.

В Нижегородской области семьям предлагают либо сертификат на 700 тыс. рублей и выплаты по 30 тыс. рублей в месяц в течение 10 месяцев, либо выплаты по 30 тыс. рублей в месяц на протяжении трех лет. В ЯНАО маткапитал составляет 500 тыс. рублей, в НАО — почти 400 тыс., в Хабаровском крае — более 320 тыс., в Якутии и Республике Коми — 300 тыс. рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В большинстве регионов размер маткапитала составляет от 80 до 200 тыс. рублей. Самый небольшой — 50 тыс. рублей — предусмотрен в Северной Осетии. Помимо Татарстана, региональный маткапитал при рождении третьего ребенка также отсутствует в Астраханской области, Севастополе и Крыму, Пермском крае, Удмуртии, Башкирии, Курганской области и Республике Тыва.



Ранее «Реальное время» писало, что число многодетных семей в России выросло более чем на 8% с начала 2025 года.

Ариана Ранцева