«Бьем по хвостам»: в Казани усилят борьбу с «серыми возчиками», незаконно выбрасывающими строительный мусор

Метшин предложил обратиться в Госсовет с инициативой об ужесточении штрафов для нарушителей

Фото: Максим Платонов

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал усилить борьбу с так называемыми серыми возчиками, которые вываливают строительный мусор, нарушая закон. Необходимо консолидировать усилия с правоохранительными органами, заявил он на «деловом понедельнике».

В ходе совещания стали известно, что в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани насчитывается более 100 несанкционированных свалок.

— Это большой объем, но все-таки мы бьем по хвостам. 5 тыс. тонн строительного мусора вывезено только в этом районе — ну это ужасная, большая цифра. Пора с серыми возчиками навести порядок. Здесь я прошу подключиться правоохранительные органы, управление внутренних дел, ГИБДД республики, — сказал Метшин. — Мы могли бы направить деньги на социальную сферу, ремонт детсадов, школ, дворов, освещение. А мы разгребаем, вывозим 5 тыс. тонн [мусора] только из одного района. Вынуждены делать эту работу, хотя все это регламентируется законом, который не выполняется.

В качестве положительного примера он привел Сингапур.

— [Там] жевательная резинка с 1992 года под запретом. 2 тыс. долларов [штраф] за незаконную продажу, а если выплюнешь — 750 долларов. Вопрос не в том, много это или мало. Просто люди там не плюются на улицах. Нам нужно порядок навести. Возят [мусор] конкретные люди, машины, вываливают, — подчеркнул Метшин.

Он также предложил обратиться в Госсовет с инициативой об ужесточении штрафов для «серых возчиков».



Напомним, на полигоне «Восточный», куда вывозят отходы в Казани, уже захоронено 603 тыс. тонн отходов — он заполнен более чем на треть. Лимит будет достигнут к концу 2027 года.

Галия Гарифуллина