Минниханов провел встречу с главой девелоперской компании Саудовской Аравии

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров Группы компаний Abdulmohsen Al-Rоssais & Sons Саадом бин Абдулмохсеном Аль-Руссайсом.

Группа компаний Abdulmohsen Al-Rоssais & Sons — это крупный инвестиционный и девелоперский холдинг из Саудовской Аравии с более чем 70-летней историей. Компания работает в нескольких ключевых направлениях: недвижимость, торговля, технологии и управление активами.

Напомним, что ранее Рустам Минниханов пригласил главу компании Саудовской Аравии на KazanForum 2026.

В ходе встречи Рустам Минниханов подчеркнул важность дальнейшего развития экономических и инвестиционных связей между Татарстаном и Саудовской Аравией.

— Мы заинтересованы в дальнейшем увеличении объемов торговли и поставках в вашу страну самого широкого спектра продукции, — отметил Рустам Минниханов.

Наталья Жирнова