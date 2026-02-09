Минниханов провел встречу с главой девелоперской компании Саудовской Аравии
Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров Группы компаний Abdulmohsen Al-Rоssais & Sons Саадом бин Абдулмохсеном Аль-Руссайсом.
Группа компаний Abdulmohsen Al-Rоssais & Sons — это крупный инвестиционный и девелоперский холдинг из Саудовской Аравии с более чем 70-летней историей. Компания работает в нескольких ключевых направлениях: недвижимость, торговля, технологии и управление активами.
Напомним, что ранее Рустам Минниханов пригласил главу компании Саудовской Аравии на KazanForum 2026.
В ходе встречи Рустам Минниханов подчеркнул важность дальнейшего развития экономических и инвестиционных связей между Татарстаном и Саудовской Аравией.
— Мы заинтересованы в дальнейшем увеличении объемов торговли и поставках в вашу страну самого широкого спектра продукции, — отметил Рустам Минниханов.
