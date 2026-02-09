В Казани выросло количество точек продажи вейпов на фоне общероссийского спада

В январе 2026 года число точек снизилось в Москве, Санкт-Петербурге и большинстве сибирских городов

Фото: Реальное время

Эксперты отмечают сокращение числа вейп-шопов в большинстве крупных городов России в январе 2026 года по сравнению с ноябрем 2025 года. Сегмент, который ранее демонстрировал рост, перешел в фазу коррекции. Об этом сообщили «Реальному времени» в агентстве недвижимости «AVG Недвижимость».

В Москве число точек уменьшилось с 5 644 до 5 486, что отражает ускорение закрытий в конце года и рост давления на формат со стороны аренды и конкуренции. В Санкт-Петербурге показатель снизился с 2 521 до 2 449. В Сибири наиболее заметное сокращение зафиксировано в Красноярске — с 621 до 550 точек, в Новосибирске — с 707 до 675. Омск остается практически стабильным — 394 точки.

Снижение также отмечено в Челябинске (487 470), Самаре (549 524), Уфе (459 444) и Краснодаре (999 974). При этом в Казани число вейп-шопов немного выросло — с 649 до 653. В Воронеже и Перми изменения незначительны, а в Ростове-на-Дону рынок остается волатильным.

По словам Анны Гусевой, владельца «AVG Недвижимость», рынок входит в фазу структурной перестройки. «Формат развивался слишком быстро и оказался перегрет. Сейчас закрываются точки в слабых локациях и с высокой арендной нагрузкой», — отметила она. Эксперты считают, что в 2026 году рост возможен только в точках с устойчивым трафиком, в остальных городах число магазинов, скорее всего, продолжит сокращаться.

Ранее «Реальное время» писало, что Госдума запретила онлайн-продажи сигарет и никотинсодержащих продуктов.

Ариана Ранцева