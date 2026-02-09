Казанский аэропорт обновит VIP-зал почти за 20 миллионов рублей
Срок выполнения работ установлен в 30 календарных дней
Казанский международный аэропорт планирует обновить VIP-зал. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 19 413 715 рублей. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.
Согласно документации, срок выполнения работ установлен в 30 календарных дней.
Ранее «Реальное время» писало, что в Международном аэропорту Казани началось строительство нового терминала площадью 31,9 тыс. кв. м с четырьмя телетрапами. Комплекс рассчитан на обслуживание более 5,7 млн пассажиров в год.
