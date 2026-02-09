Новости общества

Казанский аэропорт обновит VIP-зал почти за 20 миллионов рублей

14:01, 09.02.2026

Срок выполнения работ установлен в 30 календарных дней

Казанский аэропорт обновит VIP-зал почти за 20 миллионов рублей
Фото: Максим Платонов

Казанский международный аэропорт планирует обновить VIP-зал. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 19 413 715 рублей. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.

Согласно документации, срок выполнения работ установлен в 30 календарных дней.

Ранее «Реальное время» писало, что в Международном аэропорту Казани началось строительство нового терминала площадью 31,9 тыс. кв. м с четырьмя телетрапами. Комплекс рассчитан на обслуживание более 5,7 млн пассажиров в год.

Ариана Ранцева

