В Мамадышском районе формируется круглогодичный туристический кластер

Развитие территории стало возможным после победы в конкурсе малых городов 2022 года, которая обеспечила получение гранта в размере 80 миллионов рублей

Фото: Артем Дергунов

На территории Мамадышского района Татарстана реализуется проект по созданию туристического кластера в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Центральным объектом кластера выступает всесезонный курорт «Вятка», запущенный в декабре 2025 года, сообщает Госкомитет по туризму республики.



Развитие территории стало возможным благодаря победе в конкурсе малых городов 2022 года, которая обеспечила получение гранта в размере 80 миллионов рублей. Средства направлены на благоустройство прилегающей территории, включая создание дорожек, зон отдыха и павильона проката.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Местные предприниматели получили субсидии на сумму более 30 миллионов рублей, что позволило создать пляж на реке Вятке и построить комплекс жилых домов. Туристический поток включает как жителей Татарстана, так и гостей из Москвы, Ульяновска, Чебоксар и других городов России.

Госкомитет Татарстана по туризму готовится к участию в крупнейшей туристической выставке MITT, которая пройдет с 11 по 13 марта 2026 года в подмосковном МВЦ «Крокус Экспо». Татарстан представит выставочный стенд площадью 100 квадратных метров. На его создание и оформление будет потрачено почти 5 миллионов рублей.



Наталья Жирнова