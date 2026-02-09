СК просит о домашнем аресте для главы отдела ЖКХ Кабмина Татарстана по делу на 2,5 млн рублей

Фаиль Салихов был задержан 7 февраля

Фото: Ирина Плотникова

Следственный комитет выступил с ходатайством о домашнем аресте начальника отдела ЖКХ Кабинета министров Татарстана Фаиля Салихова. Он подозревается в совершении преступления на сумму 2,5 миллиона рублей.

Фаиль Салихов был задержан 7 февраля. К моменту рассмотрения ходатайства о мере пресечения прошло уже 48 часов с момента задержания, поэтому в зал суда его доставили без наручников.

В ходе судебного заседания защита попыталась добиться закрытия процесса от прессы, однако суд отклонил это ходатайство. Такое решение было принято с учетом позиции прокурора и следователя, указавших на отсутствие в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну.

Ирина Плотникова