Мужчина и женщина погибли в ДТП на трассе Казань — Оренбург

Nissan Tiida выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Nissan Note

Сегодня, 8 февраля, в Чистопольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 134‑м километре трассы Казань — Оренбург, передает прокуратура республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Tiida выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Nissan Note. В результате ДТП оба водителя — мужчина 1986 года рождения и женщина 1963 года рождения — получили травмы, несовместимые с жизнью.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехала заместитель Чистопольского городского прокурора Ленара Гибадуллина. В настоящее время организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия, приведшие к аварии.



Рената Валеева