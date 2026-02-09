Казань попала в топ-5 городов для поездок на 8 Марта

Спрос на аренду посуточных квартир в предстоящие праздники в среднем по стране вырос на 30%

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла пятое место в топе самых популярных направлений для поездок на 8 Марта, пишут «Известия» со ссылкой на «Авито».

— Уже сейчас россияне активно планируют путешествия на 8 Марта... Самыми популярными направлениями на праздничные дни стали Санкт-Петербург, Кировск, Москва, Сочи и Казань, — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что спрос на аренду посуточных квартир на предстоящий праздник в среднем по стране вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, а на загородные дома — на 41%.

Также, по словам экспертов, Татарстан занял четвертое место в топе направлений на весну 2026 года по количеству бронирований квартир. На первом месте данного рейтинга расположились Ленинградская, а на втором — Мурманская область. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край, а на пятом месте оказался Ставропольский край.

Никита Егоров