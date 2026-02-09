Суд Казани санкционировал домашний арест начальника отдела Кабмина РТ

На заседании ВИП-обвиняемый в посредничестве взяточничеству просил избрать запрет определенных действий

Фото: Реальное время

Под домашний арест до 5 апреля только что заключили Фаиля Салихова, начальника отдела ЖКХ и транспорта Кабмина Татарстана. Ему предъявлено обвинение в посредничестве взяточничеству на 2,5 млн рублей. Сам Салихов признает его частично, оценивая свои действия лишь как обещание такого посредничества, отмечает с места журналист «Реального времени».

Заметим, частично вину признает и Валерий Салтыков — давний знакомый Салихова, который в сентябре 2023-го, как установлено следствием, предложил коммерсанту Марату Мингазову «порешать вопрос с положительным решением по его иску в арбитраже» — путем передачи должностным лицам 3 млн рублей. Мингазов смог найти 2,5 млн рублей, и этот транш в конверте был передан в здании Кабмина Салихову, что подтверждают сам чиновник и Салтыков. Последнего сегодня суд посчитал нужным заключить в СИЗО. В отношении Мингазова силовики избрали подписку о невыезде.

На заседании адвокаты обвиняемого подчеркнули — явку с повинной Салихов написал еще до своего задержания. Более того, дал признательные показания с двумя разными адвокатами о том, что изначально даже не предполагал, что давний знакомый при встрече передаст ему конверт с деньгами, брать его не хотел.

«Потом позвонил ему и сказал, что не получилось. Он деньги забрал. Да, я виноват, что какое-то время держал их у себя, может, это моя ошибка. У меня никогда не было такого», — признался обвиняемый. И добавил, что незнание всех тонкостей закона не освобождает от ответственности.

Из частично оглашенных показаний Фаиля Салихова следовало — он хотел обратиться за помощью в решении чужого вопроса к знакомому еще по партийной линии судье арбитража Татарстана. Но узнал — тот человек умер.

Ирина Плотникова