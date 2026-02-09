Спортивные комплексы «Ватан» и «Триумф» в Казани отремонтируют за 32,5 млн рублей

Дополнительно планируется провести оборудование спортивной площадки на территории спортшколы «Волна»

В текущем году в двух районах Казани запланировано обновление спортивной инфраструктуры. На капитальный ремонт спортивно-оздоровительных комплексов «Триумф» в Авиастроительном районе и «Ватан» в Ново-Савиновском районе будет направлено более 32,5 миллиона рублей.

Как сообщил глава районной администрации Ренат Шамсутдинов на «деловом понедельнике», дополнительно планируется оборудовать спортивную площадку на территории спортшколы «Волна».

Напомним, что в ближайшие четыре года во всех муниципальных образованиях Татарстана появятся собственные ледовые арены, какие есть и у «Триумфа» с «Волной». Программа строительства уже официально утверждена, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов в ходе итоговой коллегии ведомства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в рамках развития спортивной инфраструктуры в Ново‑Савиновском районе Казани рядом со строящимся Центром кикбоксинга появится универсальная спортивная площадка. Новое спортивное учреждение разместится в освободившемся здании на улице Голубятникова — по соседству с лицеем №170. Стройку недавно осматривал мэр города Ильсур Метшин.



Наталья Жирнова