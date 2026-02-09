Дом Гуревича в Казани добавят в реестр объектов культурного наследия

Ранее эксперт Александр Мартынов не рекомендовал включать здание в список ОКН

Фото: Артем Дергунов

Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследия получил положительный акт экспертизы, подтверждающий историческую ценность дома Гуревича 1881 года. Здание будет включено в реестр объектов культурного наследия.

По результатам экспертизы установлено, что дом обладает значительной исторической, градостроительной и архитектурно-художественной ценностью, несмотря на утрату первоначальных интерьеров и изменения в планировке. Государственная охрана здания будет продолжена.

Напомним, что ранее дом Гуревича на улице Астрономической не признали памятником культуры. Согласно выводам эксперта Мартынова, здание якобы не обладает достаточной историко-культурной ценностью для получения охранного статуса.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Историческое здание было возведено по проекту архитектора Петра Романова для коллежского регистратора Дмитрия Гуревича. Дом расположен в историческом центре Казани на пересечении улиц Островского и Астрономической. Архитектурный стиль постройки относится к ранней эклектике. Особую историческую ценность зданию придает его связь с известным купцом и меценатом Яковом Шамовым, который стал владельцем домовладения в 1892 году.

Наталья Жирнова