В поселке Васильево собаки из частного двора напали на пенсионера
В поселке Васильево произошел инцидент с участием домашних собак, которые напали на пожилого мужчину. По информации пресс-службы Зеленодольского района, животные содержались в вольере на территории частного домовладения.
Как пояснил владелец собак, причиной происшествия стало то, что из-за большого количества снега в вольере три из восьми собак смогли выбраться наружу. После побега животные напали на проходившего мимо пенсионера.
Пострадавший мужчина госпитализирован и находится под наблюдением врачей в стационаре.
По согласованию с хозяевами животных служба отлова изымет собак для размещения в специализированном приюте. Правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в декабре 2025 года в поселке Васильево подобная стая из 10 собак напала на школьницу, возвращавшуюся домой из учебного заведения. Полученные травмы оказались смертельными, и девочка скончалась в реанимации. Позднее в Татарстане приняли законопроект о регулировании обращения с безнадзорными животными.
Эта история стала резонансной, и теперь по всему Татарстану активно освещаются все случаи с нападениями. Например, позднее в Зеленодольске бродячие собаки напали на женщину с маленькой дочкой. Они не пострадали.
