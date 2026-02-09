В поселке Васильево собаки из частного двора напали на пенсионера

Пострадавший мужчина госпитализирован и находится под наблюдением врачей в стационаре

Фото: Дмитрий Зайцев

В поселке Васильево произошел инцидент с участием домашних собак, которые напали на пожилого мужчину. По информации пресс-службы Зеленодольского района, животные содержались в вольере на территории частного домовладения.

Как пояснил владелец собак, причиной происшествия стало то, что из-за большого количества снега в вольере три из восьми собак смогли выбраться наружу. После побега животные напали на проходившего мимо пенсионера.

Пострадавший мужчина госпитализирован и находится под наблюдением врачей в стационаре.

По согласованию с хозяевами животных служба отлова изымет собак для размещения в специализированном приюте. Правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Напомним, в декабре 2025 года в поселке Васильево подобная стая из 10 собак напала на школьницу, возвращавшуюся домой из учебного заведения. Полученные травмы оказались смертельными, и девочка скончалась в реанимации. Позднее в Татарстане приняли законопроект о регулировании обращения с безнадзорными животными.

Эта история стала резонансной, и теперь по всему Татарстану активно освещаются все случаи с нападениями. Например, позднее в Зеленодольске бродячие собаки напали на женщину с маленькой дочкой. Они не пострадали.

Наталья Жирнова