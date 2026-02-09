Татарстан не попал в список регионов, где москвичи покупают квартиры для инвестиций

Наибольший интерес вызывают юг России, Петербург, курортные регионы и зарубежные рынки

Фото: Динар Фатыхов

Москвичи все активнее инвестируют в недвижимость за пределами столицы, свидетельствуют данные «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». Покупатели диверсифицируют вложения по регионам России и зарубежью, сообщил «Реальному времени» эксперт по недвижимости Валерий Летенков.

Наибольший интерес у жителей столицы вызывают южные регионы страны, прежде всего курортные и прибрежные территории. Эти объекты сочетают потенциальный доход и возможность личного использования, а рынок оценивается как относительно предсказуемый с устойчивым спросом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди других направлений — Санкт-Петербург и Северо-Запад. Москвичи рассматривают их как стабильный рынок с исторически сформированной арендной моделью и альтернативой по цене и логике инвестиций. Курортные и рекреационные регионы пользуются спросом как объекты с функцией отдыха, включая апартаменты и комплексы с управляющей компанией.

Значительная часть интереса сосредоточена на зарубежной недвижимости, которая используется для валютной диверсификации и защиты капитала. Кроме того, инвесторы изучают регионы с растущей экономикой и развивающейся инфраструктурой из-за потенциала роста цен и арендного спроса.

«Московский инвестор сегодня мыслит шире одного города. Инвестиции распределяются между регионами России и зарубежными рынками, чтобы снизить риски и выстроить устойчивую стратегию», — отметил генеральный директор агентства Валерий Летенков.

Ариана Ранцева