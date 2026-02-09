Акции «Самолета» упали после просьбы о госкредите

Стоимость бумаг на Мосбирже снизилась до 903,2 руб. на фоне новости о льготном займе в 50 млрд рублей

После снижения стоимости акций ГК «Самолет» на фоне обращения руководства за льготным кредитом топ-менеджмент компании заверил инвесторов в надежности финансовых обязательств, пишет Ъ.

Финансовый директор компании Нина Голубничая заявила, что невыплаты купонов по облигациям не ожидается.

— Приоритетность казначейства всегда стоит на обслуживании любых банковских, корпоративных или облигационных процентов и купонов, — отметила она.

Проектная задолженность девелопера составляет около 650 млрд рублей, объем средств на эскроу-счетах — 400 млрд рублей. Бюджет на 2026 год оценивается в 350 млрд рублей с точки зрения движения денежных средств и в 270–280 млрд рублей по отчету о прибылях и убытках. Финансовые затраты выросли в два раза из-за увеличения ставки проектного финансирования с 4 до 10%.

Компания также закладывает в бюджет средства на выплату штрафов за просрочку сдачи объектов на три месяца. В 2025 году сумма штрафов составила 4–5 млрд рублей.

Ранее генеральный директор «Самолета» Анна Акиньшина обратилась к правительству РФ за льготным кредитом на 50 млрд рублей. Это вызвало негативную реакцию инвесторов: на закрытии торгов 4 февраля акции снизились на 5%, достигнув двухмесячного минимума 903,2 рубля, а на момент 10:52 цена составила 844,4 рубля за акцию.

