Новости общества

22:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобрнауки России: сокращение платных мест преимущественно касается заочной формы обучения

16:58, 09.02.2026

На нее пришлось более 30 тысяч мест

Минобрнауки России: сокращение платных мест преимущественно касается заочной формы обучения
Фото: Динар Фатыхов

Сокращение платных мест преимущественно касается заочной формы обучения, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Общее сокращение составило 47 тысяч мест, что соответствует 13% от общего числа.

По словам главы ведомства, большая часть сокращений затронула заочную форму обучения — 30,5 тысячи мест. На очную форму пришлось 16,5 тысячи сокращенных мест.

Наибольшее сокращение коснулось следующих направлений подготовки: юриспруденция — почти 14 тысяч мест, менеджмент и экономика — по 7,4 тысячи мест, реклама и связи с общественностью — 2,4 тысячи мест.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоОбразование

Новости партнеров

Читайте также