Минобрнауки России: сокращение платных мест преимущественно касается заочной формы обучения
На нее пришлось более 30 тысяч мест
Сокращение платных мест преимущественно касается заочной формы обучения, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Общее сокращение составило 47 тысяч мест, что соответствует 13% от общего числа.
По словам главы ведомства, большая часть сокращений затронула заочную форму обучения — 30,5 тысячи мест. На очную форму пришлось 16,5 тысячи сокращенных мест.
Наибольшее сокращение коснулось следующих направлений подготовки: юриспруденция — почти 14 тысяч мест, менеджмент и экономика — по 7,4 тысячи мест, реклама и связи с общественностью — 2,4 тысячи мест.
