В Татарстане продолжает расти потребление алкоголя

За год на одного татарстанца приходится почти 9 литров чистого спирта

Фото: Динар Фатыхов

Январские расчеты годового потребления алкоголя в Татарстане превысили декабрьский уровень и средний российский показатель, следует из статистики Минздрава РФ. Так, по наиболее свежим данным, в год на одного жителя Татарстана приходится 8,87 литра чистого (100%) спирта, тогда как декабрьский расчет был ниже на 0,1 литра.

Сильный скачок, на 1,05 литра, в Татарстане произошел в апреле 2025 года, в мае и июне результаты практически не менялись. Далее пошло активное снижение среднегодового потребления алкоголя. По сравнению с пиком в мае (8,86 литра) в ноябре показатель снизился на 0,59 литра — до 8,27 литра чистого спирта на одного человека в год. Ожидаемый скачок произошел в декабре — на 0,5 литра, до 8,77.

Общероссийская картина от республиканской отличается значительно. В среднем по стране годовой показатель держался на одном уровне в первые три месяца 2025 года, затем к ноябрю пошло активное и постоянное снижение. Пиковый расчет потребления алкоголя в России был в марте (8,41 литра), к ноябрю он снизился на 0,78 литра — до 7,63. В декабре показатель вырос до 8,06, но уже в январе расчеты зафиксировали снижение до 7,97 литра на одного россиянина.

При этом Росалкогольтабакрегулирование в 2025 году зафиксировало снижение розничной продажи всех видов алкоголя как в Татарстане, так и в общем по России. За 2025 год в Татарстане продали 5,3 млн декалитров алкоголя (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), годом ранее показатель составлял 5,86 млн декалитров. В России аналогичный показатель снизился с 227 млн декалитров в 2024 году до 205,8 млн в 2025-м.

Отдельно водки в Татарстане в 2025 году в рознице продали в объеме 2,47 млн декалитров, в 2024-м показатель составил 2,6 млн. В России показатель изменился с 76 млн в 2024-м до 73,3 млн в 2025-м.

Продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в Татарстане и в общем по России также показали снижение. Так, алкогольных продуктов в этой категории в республике в 2025 году продали в объеме 19 млн декалитров, в России — 702,6 млн. В 2024 году объемы розничной продажи составили в Татарстане 24 млн декалитров, в России — 833 миллиона.

Артем Гафаров