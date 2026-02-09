На ярмарках двух районов Казани продали 2,8 тыс. тонн продуктов
Объем реализации составил почти 500 млн рублей по итогам года
В 2025 году на сельскохозяйственных ярмарках Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани реализовали 2,8 тыс. тонн продукции на сумму почти 500 млн рублей. Об этом сообщил глава администраций районов Ренат Шамсутдинов на «деловом понедельнике».
По его словам, в течение года ряд ярмарочных площадок был модернизирован. В частности, на площадке по проспекту Ямашева обновили асфальтовое покрытие и оборудовали хозяйственный модуль. Кроме того, на месте бывшей стихийной парковки на пересечении улиц Беломорской и Ленинградской появилась благоустроенная ярмарочная территория.
Также Ренат Шамсутдинов отметил, что на территории двух районов действует более 2 тыс. торговых объектов. Оборот розничной торговли по итогам года увеличился на 5% и превысил 123 млрд рублей.
