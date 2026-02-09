В Татарстане в 2026 году завершат освещение трассы М‑7 на участке от Шали до Казани

Сплошное освещение — дорогостоящий проект, однако Росавтодор поддержал инициативу

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в 2026 году планируют завершить работы по сплошному освещению участка федеральной трассы М‑7 «Волга» от Шали до Казани. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов в ходе брифинга «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в РТ».

Трассы М‑7 и М‑12 относятся к наиболее интенсивным федеральным дорогам региона. Сплошное освещение — дорогостоящий проект, однако Росавтодор поддерживает инициативу, и работы ведутся в плановом порядке.

Помимо освещения трассы М‑7, в планах — обустройство 8,5 км подхода Ижевска к М‑7. По мнению специалистов, дополнительное освещение повысит безопасность движения: улучшит видимость пешеходов и транспортных средств в темное время суток.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках комплекса мер по повышению безопасности на дорогах также запланировано:

монтаж десяти с половиной километров барьерного ограждения на трассе М‑7 (это позволит снизить риск встречных столкновений);

установка пяти светофорных объектов на том же участке.

На отдельных участках М‑7 барьерное ограждение пока смонтировано не полностью. В частности, частичная установка выполнена в Елабужском районе (у сел Поспелово и Мальцево, а также на поворотах). В Рыбно‑Слободском районе ведутся работы по организации сплошного барьерного ограждения — это исключит несанкционированные развороты и повысит безопасность движения.

Напомним, в 2026 году в Казани и на прилегающих трассах планируется установить 98 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они будут работать в круглосуточном режиме и передавать данные в единую систему фиксации нарушений.

Рената Валеева