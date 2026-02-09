Отмена виз между РФ и Саудовской Аравией ожидается во второй половине года

Соглашение было подписано в декабре и проходит процедуру ратификации

Фото: Динар Фатыхов

Соглашение о полной взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией может вступить в силу во второй половине текущего года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, отвечая на вопросы журналистов на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия», пишет ТАСС.

По его словам, документ был подписан в декабре, и сейчас проходят необходимые процедуры, включая ратификацию. После их завершения соглашение должно начать действовать.

Соглашение предусматривает отмену виз для владельцев всех типов паспортов. Документ был подписан в начале декабря 2025 года на Российско-саудовском деловом форуме вице-премьером РФ Александром Новаком и министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Ранее «Реальное время» писало, что раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Эр-Рияд для участия в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия».

Ариана Ранцева