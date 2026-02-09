ГАИ Татарстана: в республике произошло 46 ДТП с пешеходами, трое погибли

Гарипов подчеркнул важность использования световозвращающих элементов пешеходами

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за январь 2026 года зарегистрировано 46 ДТП с участием пешеходов. В результате этих аварий погибли три человека, остальные получили ранения. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов в ходе брифинга «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в РТ».

Один из трагических случаев произошел 17 января в Набережных Челнах. 19‑летний водитель автомобиля Skoda проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 19‑летнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался.

На брифинге Гарипов особо подчеркнул важность использования световозвращающих элементов пешеходами. По его словам, наличие таких элементов на одежде позволяет водителям заметить пешехода издалека, что может предотвратить ДТП.

— Мы обращаемся ко всем: световозвращающие элементы — как у взрослых, так и у детей — должны быть всегда, независимо от того, где они передвигаются, — заявил представитель ГИБДД.

Напомним, в Татарстане за январь 2026 года зарегистрировано 171 ДТП — на 25 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За первый месяц текущего года погибли 29 человек.



Рената Валеева