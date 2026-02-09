Песков рассказал о проработке участия РФ в «Совете мира»

Вопрос обсуждается МИД вместе с союзниками и партнерами

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получила ответа на предложение Владимира Путина направить часть замороженных в США российских активов в «Совет мира».

По его словам, вопрос возможного участия России в работе «Совета мира» продолжает прорабатываться Министерством иностранных дел совместно с союзниками и партнерами.

Песков также отметил, что продолжается работа по реализации договоренностей, достигнутых между Россией и США в Анкоридже. Он подчеркнул, что так называемый дух Анкориджа представляет собой совокупность взаимных пониманий сторон, которые могут привести к прорывным решениям, в том числе в вопросе урегулирования отношений между Москвой и Киевом.

Ранее «Реальное время» писало, что Песков оценил переговоры по Украине в Абу-Даби как сложные.

Ариана Ранцева