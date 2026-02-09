В доме на Беломорской, 71а восстановили отопление после обрушения крыши

Для определения объема необходимых ремонтных работ по восстановлению крыши и разработки проекта реконструкции привлечена специализированная организация

Аварийные службы успешно провели работы по восстановлению отопления в многоквартирном доме по адресу улица Беломорская, 71а. Напомним, сегодня в здании произошло частичное обрушение кровли.

После устранения непосредственной угрозы для жителей специалисты приступили к следующему этапу восстановительных работ. В настоящее время начались подготовительные мероприятия по ремонту поврежденной крыши. Для определения объема необходимых ремонтных работ и разработки проекта реконструкции привлечена специализированная проектная организация, которая проведет полное обследование конструктивных элементов здания.

Дом представляет собой пятиэтажную хрущевку 1964 года постройки. На месте находится глава районов Владимир Жаворонков. По предварительной информации, угрозы дальнейшего обрушения нет.

Наталья Жирнова