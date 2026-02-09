Фарид Бикчантаев переизбран председателем Союза театральных деятелей Татарстана

Его кандидатура получила поддержку 118 делегатов съезда

Фото: Динар Фатыхов

В Доме актера состоялся Х (XXIV) отчетно-выборный съезд Союза театральных деятелей Татарстана. Главным событием мероприятия стали выборы председателя организации.

Победу на выборах одержал главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев, который был избран на этот пост уже в четвертый раз. Его кандидатура получила поддержку 118 делегатов съезда.

Конкуренцию Бикчантаеву составил директор Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов, за которого проголосовал 31 участник съезда.

Наталья Жирнова