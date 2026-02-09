Россия передала США предложение о возобновлении прямых рейсов

Об этом сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров

Фото: Максим Платонов

Российская сторона передала США предложение о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил Александр Гусаров, руководитель департамента Северной Атлантики МИД РФ, в беседе с изданием «Коммерсантъ».

По словам Гусарова, восстановление прямых авиарейсов могло бы дать существенный импульс развитию гуманитарных и торгово-инвестиционных связей между государствами. При этом Гусаров подчеркнул, что инициатива направлена прежде всего в интересах США.

— Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне, — заявил глава департамента МИД.

Напомним, что ранее Россия предложила Бразилии запустить прямое авиасообщение. Глава Минтранса Андрей Никитин подчеркнул, что российская сторона готова начать процесс в любой момент.

Наталья Жирнова