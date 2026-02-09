Новости общества

Госдума предложила новые меры против интернет-мошенников

14:17, 09.02.2026

В первом чтении рекомендован пакет с детскими сим-картами и ограничением числа банковских карт

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, сообщает RT.

Документ предполагает несколько нововведений: появление детских сим-карт, ограничение числа банковских карт до 20 на одного человека, маркировку международных звонков и закрепление норм по восстановлению доступа к аккаунтам на портале госуслуг через биометрию, МФЦ или банковские сервисы.

Также планируется создание единого реестра IMEI-номеров мобильных устройств. Привязка номера телефона к конкретному идентификатору позволит исключить возможность оформления дубликата сим-карты на чужое имя.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу самозапретов на кредиты.

Ариана Ранцева

