Госдума предложила новые меры против интернет-мошенников

В первом чтении рекомендован пакет с детскими сим-картами и ограничением числа банковских карт

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, сообщает RT.

Документ предполагает несколько нововведений: появление детских сим-карт, ограничение числа банковских карт до 20 на одного человека, маркировку международных звонков и закрепление норм по восстановлению доступа к аккаунтам на портале госуслуг через биометрию, МФЦ или банковские сервисы.

Также планируется создание единого реестра IMEI-номеров мобильных устройств. Привязка номера телефона к конкретному идентификатору позволит исключить возможность оформления дубликата сим-карты на чужое имя.

Ариана Ранцева