В АТОР допустили спад продаж у отельеров в ближайшее время

Ранее ряд сетей отелей отказались сотрудничать с сервисом «Яндекс Путешествия»

Фото: Мария Зверева

У отельеров могут снизиться продажи в ближайший месяц из-за отказа от сотрудничества с сервисом «Яндекс Путешествия». Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские гостиничные операторы Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor», «Ателика», «Кронвелл Групп» отключили продажи своих отелей через агрегатор «Яндекс Путешествия». Причина отключения — сервис повысил базовую комиссию с 1 февраля с 15 до 17%.

— Поскольку с рынка уйдет крупный оптовик, то в первый месяц возможен спад продаж у отельеров. Конечно, дальнейшая скорость восстановления зависит от маркетинговой работы отелей: как они выстроят прямые отношения со своими клиентами, будут рекламировать свои услуги, коммуницировать с туристами и так далее, — сказал изданию эксперт.

При этом он считает, что гостиницы смогут восстановить прежнюю базу гостей максимум за три месяца.

Подробнее о том, кто отказался сотрудничать с сервисом, на какие площадки перейдут гостиницы для поиска туристов и как отказ от партнерства отразится на отдыхе россиян, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров