В России могут не выдавать патент мигранту, если он зарабатывает ниже прожиточного минимума

Исключения предусмотрены для двух категорий: при первичном получении патента и для работников, трудоустроенных у физических лиц для личных нужд

Фото: Динар Фатыхов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно нововведениям, иностранные работники не смогут получить или продлить патент на работу при доходе ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам комиссии, иностранные граждане, работающие в России, обязаны обеспечивать себя и членов семьи, проживающих на территории России, на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента.

Исключения предусмотрены для двух категорий работников: при первичном получении патента и для трудоустроенных у физических лиц для личных нужд. Дополнительно установлены новые правила для детей иностранных граждан: по достижении 18 лет они должны либо покинуть территорию России в течение 30 дней, либо оформить собственный патент с полной оплатой необходимых платежей.

Наталья Жирнова