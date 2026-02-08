Два человека погибли в аварии в Высокогорском районе при выезде на встречку

Водитель и пассажир Lada Granta — супруги — погибли на месте

В Высокогорском районе Татарстана сегодня, 8 февраля, произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Авария случилась на 22‑м километре автодороги Каменка — Дубъязы, сообщили в прокуратуре республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chery Tiggo. В результате ДТП водитель и пассажир «Лады» — супруги — погибли на месте от полученных травм. Водитель и пассажир Chery Tiggo были госпитализированы в медучреждение.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехал заместитель прокурора Высокогорского района Руслан Гатауллин.

Рената Валеева