В Уфе арестовали подростка, напавшего на общежитие медуниверситета

7 февраля несовершеннолетний вооружился ножом и совершил нападение на иностранных студентов, проживающих в общежитии на улице Репина

Советский районный суд Уфы принял решение о заключении под стражу 15-летнего жителя города, который совершил нападение на общежитие медицинского университета. Об этом сообщает RT.

7 февраля несовершеннолетний вооружился ножом и совершил нападение на иностранных студентов, проживающих в общежитии на улице Репина. В результате несколько человек получили ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы. При попытке задержания нападавший оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В результате два сотрудника патрульно-постовой службы получили ножевые ранения.

По информации министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, состояние пятерых пострадавших, находящихся в больнице, улучшается. Среди раненых — четверо студентов из Индии. Консульство Индии направило сотрудников из Казани в Уфу после нападения в общежитии.



Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дополнительно возбуждено дело о халатности.



