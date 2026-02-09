В Уфе арестовали подростка, напавшего на общежитие медуниверситета
7 февраля несовершеннолетний вооружился ножом и совершил нападение на иностранных студентов, проживающих в общежитии на улице Репина
Советский районный суд Уфы принял решение о заключении под стражу 15-летнего жителя города, который совершил нападение на общежитие медицинского университета. Об этом сообщает RT.
7 февраля несовершеннолетний вооружился ножом и совершил нападение на иностранных студентов, проживающих в общежитии на улице Репина. В результате несколько человек получили ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы. При попытке задержания нападавший оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В результате два сотрудника патрульно-постовой службы получили ножевые ранения.
По информации министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, состояние пятерых пострадавших, находящихся в больнице, улучшается. Среди раненых — четверо студентов из Индии. Консульство Индии направило сотрудников из Казани в Уфу после нападения в общежитии.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дополнительно возбуждено дело о халатности.
