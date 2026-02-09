Американский конькобежец показал холодильник, «забитый» российской молочкой — она производится в Татарстане

Американский конькобежец Эмери Леман, участник Олимпийских игр, неожиданно для поклонников поделился содержимым своего холодильника в социальных сетях. На опубликованных фотографиях внимание привлекло обилие продукции российского молочного бренда «Простоквашино», которая заняла целую полку спортивного рациона атлета.

Производство продукции осуществляется компанией Health & Nutrition (бывшая «Danone Россия») на 11 предприятиях по всей России, в том числе в Казани — на комбинате «Эдельвейс», который является одним из ключевых центров выпуска молочной продукции бренда.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что забегом лыжницы Дарьи Непряевой на дистанции скиатлона 10 км + 10 км вступили в борьбу зимней Олимпиады татарстанские спортсмены. Дебютантка заняла 17-е место, упав на первой половине дистанции. Савелий Коростелев финишировал четвертым с отставанием от бронзового призера в 1,5 секунды.

Дмитрий Зайцев