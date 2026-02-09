В Казани остановились троллейбусные маршруты №2 и 13 из-за ДТП на проспекте Ямашева
По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет
На проспекте Ямашева, в районе стадиона «Ак Барс Арена», произошло ДТП с участием троллейбуса. Авария случилась на направлении к улице Халитова, сообщает «Метроэлектротранс».
В результате инцидента временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2 и №13. На место происшествия вызваны сотрудники Госавтоинспекции для оформления ДТП.
По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет. Пассажирам и жителям города рекомендуется заранее планировать свои маршруты передвижения с учетом сложившейся ситуации.
Напомним, что общественный транспорт Казани обслужил 5,2 млн пассажиров на фоне аномальных снегопадов.
