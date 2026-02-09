Новости общества

07:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани остановились троллейбусные маршруты №2 и 13 из-за ДТП на проспекте Ямашева

16:35, 09.02.2026

По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет

В Казани остановились троллейбусные маршруты №2 и 13 из-за ДТП на проспекте Ямашева
Фото: Динар Фатыхов

На проспекте Ямашева, в районе стадиона «Ак Барс Арена», произошло ДТП с участием троллейбуса. Авария случилась на направлении к улице Халитова, сообщает «Метроэлектротранс».

В результате инцидента временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2 и №13. На место происшествия вызваны сотрудники Госавтоинспекции для оформления ДТП.

По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет. Пассажирам и жителям города рекомендуется заранее планировать свои маршруты передвижения с учетом сложившейся ситуации.

Напомним, что общественный транспорт Казани обслужил 5,2 млн пассажиров на фоне аномальных снегопадов.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также