Федеральный Сабантуй 2027 года пройдет в Томске

В программе запланированы торговые и гастрономические площадки с национальной кухней, площадки для традиционных игр и другие активности

Фото: Артем Дергунов

Федеральный Сабантуй 2027 года пройдет в Томске в конце июня или первой половине июля и будет сопровождаться детским Сабантуем. Об этом стало известно на встрече губернатора Томской области Владимира Мазура и заместителя премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева.

В программе запланированы торговые и гастрономические площадки с национальной кухней, площадки для традиционных игр и другие активности.



— Мы завершаем капитальный ремонт, существенное обновление Центра татарской культуры, который развивает самодеятельные коллективы, объединяет детей и взрослых, всегда участвует в городских и областных мероприятиях, открыт для гостей любых национальностей. Развиваем татарское подворье в сельском парке «Околица», показывая хозяйственную жизнь усадьбы, что пользуется большим интересом у посетителей и зимой, и летом, — заявил Владимир Мазур.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В 2026 году федеральный Сабантуй примет Омск. Напомним, что в 2025 году на федеральном Сабантуе в Якутске в качестве приза вместо барана вручили северного оленя.

Наталья Жирнова