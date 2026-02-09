Федеральный Сабантуй 2027 года пройдет в Томске
В программе запланированы торговые и гастрономические площадки с национальной кухней, площадки для традиционных игр и другие активности
Федеральный Сабантуй 2027 года пройдет в Томске в конце июня или первой половине июля и будет сопровождаться детским Сабантуем. Об этом стало известно на встрече губернатора Томской области Владимира Мазура и заместителя премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева.
В программе запланированы торговые и гастрономические площадки с национальной кухней, площадки для традиционных игр и другие активности.
— Мы завершаем капитальный ремонт, существенное обновление Центра татарской культуры, который развивает самодеятельные коллективы, объединяет детей и взрослых, всегда участвует в городских и областных мероприятиях, открыт для гостей любых национальностей. Развиваем татарское подворье в сельском парке «Околица», показывая хозяйственную жизнь усадьбы, что пользуется большим интересом у посетителей и зимой, и летом, — заявил Владимир Мазур.
В 2026 году федеральный Сабантуй примет Омск. Напомним, что в 2025 году на федеральном Сабантуе в Якутске в качестве приза вместо барана вручили северного оленя.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».