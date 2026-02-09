Мэр Казани анонсировал строительство дублера Горьковского шоссе

Строительство нового участка намечено на 2026 год

Фото: взято с сайта kzn.ru

В 2026 году в Казани в рамках строительства дублера Горьковского шоссе планируется проложить новый участок дороги протяженностью 1,8 км. Он соединит магистраль с улицей Приволжской и позволит перераспределить транспортные потоки, а также снизить нагрузку на железнодорожный переезд в районе Храма всех религий.

О планах сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на аппаратном совещании. По его словам, дублер постепенно продвигается в сторону трассы М-7, соединение с которой предусмотрено на следующих этапах реализации проекта.

Строительство дублера Горьковского шоссе началось в 2021 году. Первая очередь была разделена на два этапа: участок от улицы Несмелова до Адмиралтейского пруда протяженностью 1,5 км, введенный в эксплуатацию в 2021 году, и отрезок от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий длиной 4,7 км, открытый в 2023 году. Вдоль дороги обустроены тротуар и велодорожка.

Ранее «Реальное время» писало, что новая магистраль протяженностью 3,3 километра расположится на территории площадью 10,3 гектара.



Ариана Ранцева