Казанский медуниверситет поднялся в мировом рейтинге THE

В мировом рейтинге THE 2026 года университет занял позицию 1 501+, число студентов — 5,8 тысячи, 36% — иностранцы

Казанский государственный медицинский университет вошел в тройку лучших российских медицинских вузов по версии британского журнала Times Higher Education (THE) в рейтинге за 2026 год. Университет занял позицию в группе 1 501+.

В рейтинге THE, который охватывает 3 118 вузов из 115 стран и регионов, участвовали 103 российских университета. Первое место среди российских медицинских вузов занял Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (группа мест 1 001–1 200). В Казанском ГМУ обучаются 5,8 тысячи студентов, 36% из которых иностранные, в Сеченовском университете — 21,9 тысячи студентов, 23% иностранцев, на одного преподавателя приходится 11,3 студента.

В группу 1 501+ также вошли Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова, Первый СПбГМУ им. И.П. Павлова, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Приволжский исследовательский медицинский университет, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Самарский, Сибирский и Волгоградский медуниверситеты.

Рейтинг THE оценивает университеты по 18 показателям в пяти блоках: обучение, исследовательская среда, качество исследований, международная деятельность и взаимодействие с индустрией. Наибольший вес имеют качество исследований (30%), обучение (29,5%) и исследовательская среда (29%).

Ариана Ранцева