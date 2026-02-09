В Татарстане сохранятся морозы до выходных, в субботу уже ожидается -1 градус

К 11 февраля усилится ветер до 15 метров в секунду, температура ночью опустится до -19 градусов, а днем потеплеет до -9 градусов

Фото: Динар Фатыхов

В начале февраля на территории Татарстана установилась холодная погода с обильными снегопадами, сообщает Гидрометцентр республики. С 7 по 9 февраля регион находился под влиянием мощных атмосферных фронтов, которые принесли значительное количество осадков.

За этот период в республике выпало от 11 до 27 миллиметров снега. Для сравнения: это составляет от 40 до 100% месячной нормы осадков. В Казани зафиксировано 18 миллиметров осадков — половина месячной нормы.

К 10 февраля снег сохраняется только в восточной части республики. Температура воздуха держится в пределах от -9 до -14 градусов, а на западе региона местами опускается до -17 градусов. Синоптики прогнозируют, что в ночь на 10 февраля в восточных районах ожидается небольшой снег. К 11 февраля ветер усилится до 15 метров в секунду, температура ночью опустится до -19 градусов, а днем потеплеет до -9 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

12 февраля республика окажется под влиянием антициклона, при этом возможны порывы юго-западного ветра до 18 метров в секунду. К выходным, 13—14 февраля, ожидается существенное потепление: температура поднимется от –6 до -1 градуса, местами возможны осадки в виде снега с дождем.



Сейчас в Казани сохраняется тяжелая дорожная ситуация после снегопадов — 10-балльные пробки.

Наталья Жирнова