СВР предупредила о попытках Запада изменить конституционный строй в Беларуси

НПО и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других стран собирают ресурсы для «цветной революции»

Фото: Артем Дергунов

СВР сообщает, что западные НПО и фонды, включая структуры США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских стран, аккумулируют ресурсы для попыток изменить конституционный строй в Беларуси.

По данным Службы, на Западе рассчитывают ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить достижение целей России в ходе специальной военной операции. В числе задач называют поиск новых либеральных лидеров внутри белорусского общества.

Отмечается, что беглые деятели, находящиеся в Литве и Польше, во главе с Тихановской, за последние годы не смогли повлиять на внутренние процессы. Запад планирует провести «инвентаризацию» белорусской оппозиции и сформировать ресурс против А.Г. Лукашенко к президентским выборам 2030 года.

СВР также подчеркивает, что белорусское общество уже прошло через внутриполитический кризис 2020 года и имеет опыт противодействия внешнему давлению. В качестве примеров называются Украина, Молдавия и другие страны, где, по мнению службы, попытки западного влияния привели к разрушениям под предлогом защиты демократии и прав человека.



Ариана Ранцева