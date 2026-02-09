Новости общества

В Казани сохраняется тяжелая дорожная ситуация после снегопадов — пробки в 10 баллов

17:27, 09.02.2026

Больше всего аварий и заторов фиксируется в Вахитовском и Советском районах

Фото: Динар Фатыхов

В Казани сохраняется тяжелая дорожная ситуация после снегопадов. По данным «Яндекс Карт», в городе наблюдаются пробки в 10 баллов.

Больше всего аварий и заторов фиксируется в Вахитовском и Советском районах. Так, вновь огромные пробки образовались на Вишневского и на Мамадышском тракте, а также на проспекте Победы.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Ранее в Казани эвакуировали почти 900 автомобилей из‑за снегопадов. Машины отправили на спецстоянки для обеспечения беспрепятственной работы снегоуборочной техники.

Наталья Жирнова

