«Узнал, что судья умер»: начотдела ЖКХ Кабмина РТ вернул 2,5 млн рублей, которые брал «под суд»

Об этом стало известно на заседании суда Казани по мере пресечения

Фото: Реальное время

Новые детали коррупционного дела ВИП-чиновника аппарата правительства Татарстана вскрылись сегодня на заседании Советского райсуда Казани. Выяснилось — после вчерашнего задержания начальник отдела ЖКХ и транспорта Кабмина РТ Фаиль Салихов частично признал вину в посредничестве взятке, но заявил — полученные «под арбитражный суд» 2,5 млн рублей вернул, когда узнал, что знакомый судья уже умер, сообщает с места журналист «Реального времени».

По версии СК, предложение «порешать вопрос» с арбитражем по иску компании «Стройальянс» на 8,3 млн рублей, дав взятку в 3 млн рублей, исходило от челнинца Валерия Салтыкова, который сообщил о такой возможности знакомому бизнесмену Марату Мингазову из «Стройальянса». Тот в августе 2023-го изыскал 2,7 млн рублей у знакомого, не раз инвестировавшего средства в его бизнес и желавшего получить хоть часть вложений назад. После обналичивания у Мингазова было 2,5 млн, которые он положил в конверт и отдал Салтыкову, а тот положил данный конверт в папку и унес его на глазах Мингазова и свидетеля в Кабмин — в сентябре 2023-го.

Данные обстоятельства в СК подтверждали привлеченные к ответственности Салтыков и Мингазов, а также свидетель их встреч Эдуард Галеев. При этом выяснилось — Салтыков уверял бизнесмена, что его вопрос в суде решается. Однако в феврале 2025-го тот проиграл дело в арбитраже и начал предъявлять претензии по новой. Спустя год после встречи в Челнах, 7 февраля 2026-го, оба были задержаны сотрудниками экономической полиции и СК.

Валерий Салтыков. Реальное время / realnoevremya.ru

Позже был задержан и Фаиль Салихов, знакомый Салтыкова — их дети ходили в один садик. Тот рассказал, что сам лично размер предполагаемой взятки не озвучивал, себе ничего не оставлял и вообще поначалу отказывал Салтыкову в помощи, однако потом поддался на его уговоры и взял тот самый конверт, обещая, что попробует помочь. Через пару дней Салихов позвонил в приемную арбитража и поинтересовался, как связаться с его знакомым судьей, но в ответ услышал — этот судья уже умер.

В итоге все 2,5 млн рублей сотрудник Кабмина еще в сентябре 2023-го вернул Салтыкову, что подтвердил и этот обвиняемый в посредничестве. Тем не менее в данный момент оба являются подозреваемыми в коррупционном деле.

Только что Салтыков был арестован на два месяца, ну а для Салихова следователь просит домашний арест.