Зарплаты в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани выросли на 27%

Средняя зарплата в Авиастрое достигла 122 тыс., отчитались власти

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году зарплаты в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани выросли на 27% по сравнению с 2024-м. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава администрации этих районов Ренат Шамсутдинов.

По его словам, средняя зарплата в Авиастроительном районе в прошлом году достигла 122,4 тыс. рублей, в Ново-Савиновском — 99,5 тысячи

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Число самозанятых также выросло — на 27%, ИП — на 16%. На учете в центре занятости состоят 288 безработных жителей.

Напомним, 44% казанцев принципиально не согласны на работу с серой зарплатой. Противоположную позицию заняли 32% опрошенных.



Галия Гарифуллина