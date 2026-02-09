Зарплаты в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани выросли на 27%
Средняя зарплата в Авиастрое достигла 122 тыс., отчитались власти
В 2025 году зарплаты в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани выросли на 27% по сравнению с 2024-м. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава администрации этих районов Ренат Шамсутдинов.
По его словам, средняя зарплата в Авиастроительном районе в прошлом году достигла 122,4 тыс. рублей, в Ново-Савиновском — 99,5 тысячи
Число самозанятых также выросло — на 27%, ИП — на 16%. На учете в центре занятости состоят 288 безработных жителей.
Напомним, 44% казанцев принципиально не согласны на работу с серой зарплатой. Противоположную позицию заняли 32% опрошенных.
