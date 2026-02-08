Протестующие против Олимпиады в Милане атаковали полицию петардами и бутылками

Группа примерно из 100 человек отделилась от колонны и начала атаковать правоохранителей

Фото: Реальное время

В Милане в субботу, в первый полный день зимних Олимпийских игр — 2026, произошли столкновения между частью демонстрантов и полицией. Около 10 тыс. человек вышли на улицы города, чтобы выразить протест против высоких цен на жилье и экологических проблем, связанных с проведением Игр. Ситуацию с улиц города передало Reuters.

Марш организовали низовые профсоюзы, группы по защите жилищных прав и активисты социальных центров. Их цель — привлечь внимание к «неустойчивой модели развития городов», которая, по словам организаторов, ведет к стремительному росту арендной платы и углублению социального неравенства. Кроме того, ряд групп критикуют Олимпийские игры как неоправданную трату государственных средств и указывают на ущерб окружающей среде от инфраструктурных проектов в горных районах.

Основная часть демонстрации проходила мирно, однако группа примерно из 100 человек отделилась от колонны и начала атаковать полицейских: в стражей порядка бросали петарды, дымовые шашки и бутылки. Сотрудники полиции, экипированные защитным снаряжением и щитами, применили водометы для разгона толпы. Некоторые участники беспорядков скрывали лица под капюшонами и шарфами. Через несколько минут порядок был восстановлен. По данным полиции, задержаны шесть человек.

Инцидент в Милане стал кульминацией серии протестных акций в преддверии Игр. Так, в минувшие выходные в Турине митинг крайне левых сил перерос в беспорядки: более 100 полицейских получили ранения, около 30 протестующих были арестованы.

Среди участников митинга в Милане был 71‑летний Стефано Нутини, стоявший под флагом Коммунистической партии Италии. Он заявил: «Я здесь, потому что эти Олимпийские игры наносят непоправимый ущерб — в экономическом, социальном и экологическом плане». По его словам, олимпийская инфраструктура легла тяжким бременем на горные города, принимающие соревнования.

Зимние Игры — 2026 проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Рената Валеева