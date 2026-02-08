Сабуров — о запрете въезда в Россию: «Время расставит все на свои места»

Всеми вопросами взаимодействия с компетентными органами займутся его юристы

Стендап‑комик Нурлан Сабуров заявил, что не намерен комментировать ситуацию с запретом на въезд в Россию, который, по имеющимся данным, введен в отношении него на 50 лет. В публикации в Instagram* артист сообщил: вопросами взаимодействия с компетентными органами займутся его юристы, а «время расставит все на свои места».

Информация о запрете на въезд появилась ранее: как сообщал источник RT, Нурлана Сабурова планировали задержать 3 февраля в Екатеринбурге.

Кроме того, в публичном пространстве распространились сведения о том, что Сабуров отказался от оформления российского гражданства. По имеющейся информации, причиной такого решения стали опасения возможных санкций со стороны европейских и других государств.



Рената Валеева