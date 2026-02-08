Володин: весной планируется принять законы для улучшения работы «Почты России»

Сотрудники почты указывают на низкий уровень зарплаты и тяжелые условия труда

Фото: Максим Платонов

Госдума совместно с правительством приступит к системной работе над решением проблем «Почты России» и ее дальнейшим развитием. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм‑канале.

Для проработки мер будет создана специальная рабочая группа с участием депутатов. Вопрос планируется вынести на обсуждение уже в понедельник на заседании Совета Госдумы. Вячеслав Володин выразил надежду, что в течение весенней сессии парламентарии смогут выработать законодательные решения по большинству накопившихся проблем.

Ключевая задача, по словам председателя Госдумы, — обеспечить эффективную работу «Почты России» на всей территории страны и гарантировать гражданам доступ к качественным почтовым услугам независимо от места проживания.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Володин обратил внимание на комплексный характер проблем компании. Жители сообщают о закрытии отделений, особенно в отдаленных сельских населенных пунктах. Сотрудники почты указывают на низкий уровень зарплаты и тяжелые условия труда.

О серьезности ситуации ранее говорила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В январе она подчеркнула, что пускать ситуацию на самотек недопустимо, поскольку это может привести к оттоку кадров. Особую тревогу, по ее словам, вызывают сельские отделения почты, а также пункты в малых городах и районах.



Рената Валеева