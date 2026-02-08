Татарстан и ИСЕСКО подписали меморандум о взаимопонимании
В подписании участвовал раис республики Рустам Минниханов
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в подписании Меморандума о взаимопонимании между Исламской организацией по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО) и Минкультом республики. Документ закрепил намерения сторон развивать сотрудничество в сфере культуры, образования и науки.
ИСЕСКО — международная организация, объединяющая сегодня 54 государства из 57 стран‑членов Организации исламского сотрудничества. Россия участвует в работе ИСЕСКО в статусе наблюдателя с 2007 года.
В рамках встречи было анонсировано несколько перспективных инициатив. В частности, ИСЕСКО выразила готовность организовать премию имени Габдуллы Тукая — выдающегося татарского поэта и просветителя. Гендиректор ИСЕСКО Салем бен Мухаммед Аль Малик подтвердил, что команда организации в ближайшее время приступит к проработке этого вопроса.
Кроме того, ИСЕСКО проявила интерес к глобальному молодежному саммиту. Организация не только намерена участвовать в мероприятии, но и готова выступить его соорганизатором, обогатив программу дополнительными событиями.
