В Джидде прошла презентация Года «Казань — культурная столица исламского мира»

Официальное открытие Года «Казань — культурная столица исламского мира» состоится 14 мая

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Джидде состоялась презентация Года «Казань — культурная столица исламского мира». Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Организацию исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Организацию исламского сотрудничества за присвоение столице республики этого высокого звания.

Он напомнил, что сегодня в России проживает более 20 миллионов мусульман, из них более 2 миллионов — в Татарстане.

— Сегодня наша страна активно развивает всесторонние отношения с мусульманскими государствами, имеет весомый авторитет и признание в исламском мире. Татарстан, как часть многонациональной России, гордится и дорожит возможностью вносить свой вклад в гармоничное укрепление этих отношений, — заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.



Напомним, официальное открытие Года «Казань — культурная столица исламского мира» состоится 14 мая в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Денис Петров