В Госдуме предложили сделать все операции с недвижимостью безналичными

Инициатива возникла на фоне резонансного дела певицы Ларисы Долиной

Фото: Реальное время

Депутаты Госдумы готовят законопроект, предусматривающий обязательное проведение всех сделок с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА «Новости». Это нацелено на защиту прав граждан и сокращение случаев мошенничества.

Если документ одобрят, новое правило может вступить в силу во второй половине 2026 года.

Инициатива возникла на фоне резонансного дела певицы Ларисы Долиной. В августе 2024 года артистка заявила, что стала жертвой мошенников при продаже квартиры в районе Хамовники в Москве. Стоимость объекта составляла 112 млн рублей.

Суды первоначально признали сделку недействительной и вернули жилье Долиной, однако покупатель Полина Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 года Верховный суд направил дело на пересмотр, после чего Московский городской суд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной.



Рената Валеева