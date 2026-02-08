Минниханов в Саудовской Аравии обсудил укрепление российско‑саудовских связей

Он выступил на круглом столе по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Королевство Саудовская Аравия. В городе Джидде прошел круглый стол по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», приуроченный к 100‑летию установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.

В своем выступлении раис отметил, что мероприятие предоставляет хорошую возможность наметить практические шаги для укрепления двусторонних отношений.

— Сегодня Саудовская Аравия — важный партнер Российской Федерации на международной арене. У нас стабильные отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике и, что немаловажно, в гуманитарных областях. Безусловно, это результат мудрой политики наших руководителей, — подчеркнул он.

Особое внимание глава республики уделил роли Татарстана в развитии российско‑саудовского диалога. По его словам, между регионами налажен активный обмен делегациями, а товарооборот демонстрирует устойчивый рост: по итогам девяти месяцев 2025 года он достиг $72 млн.

Одним из перспективных направлений взаимодействия раис назвал индустрию халяль. Татарстан, обладающий статусом международного центра халяль‑индустрии, уже экспортирует в Саудовскую Аравию сертифицированную продукцию — от мясных изделий до косметики и фармацевтики. «Мы в Татарстане внимательно изучаем опыт вашей страны и стремимся перенимать лучшие практики», — подчеркнул Минниханов.

Кроме того, он проинформировал участников круглого стола о том, что Татарстан выступает пилотным регионом по реализации проектов исламского банкинга в России.

Во вторник, 3 февраля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, главой правительства Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В рамках диалога были затронуты вопросы совместной работы в формате «ОПЕК плюс».

Рената Валеева